Cm.com – Stallo sul rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli

Il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz, smaltiti i problemi fisici, sta tornando lentamente ai livelli con cui l’anno scorso si è fatto tanto apprezzare dal pubblico di Fuorigrotta.

Secondo Calciomercato.com, la vicenda contrattuale sta vivendo una situazione di stallo. L’entourage di Fabian Ruiz per prolungare il contratto che scadrà nel giugno 2023, vorrebbe concordare con il presidente del Napoli una clausola che non superi i 90 milioni. De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe tutelarsi con una clausola di 180 milioni, in modo da poter beneficiare di plusvalenze future, considerando le incessanti voci che provengono dalla Spagna e vedono in prima fila, probabili acquirenti, Barcellona e Real Madrid.

Su questa vicenda seguiranno aggiornamenti nei prossimi mesi.