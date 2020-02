L’Atalanta incanta l’Europa entusiasmando il pubblico di San Siro

C’è una Dea che incanta l’Europa. L’Europa si inchina a così tanta meraviglia. Dopo aver racimolato un solo punto nelle prime quattro partite del girone, l’Atalanta aveva già fatto la storia strappando il pass per gli ottavi, ma non le basta e continua a stupire. Perché a San Siro la banda spietata di Gian Piero Gasperini vince 4-1 contro il Valencia, dopo una gara giocata quasi alla perfezione, sbagliando poco, concedendo il giusto agli spagnoli – che avranno avuto anche tutta la difesa fuori, ma sono abituati a giocare a certi livelli – e colpendo nel momento migliore degli avversari.

Così da tramortirli del tutto. Lo spettacolo bergamasco porta la firma di Hateboer (doppietta), Ilicic e Freuler, a conferma di come l’Atalanta sia un vero e proprio collettivo del gol: 12 reti in Champions, 10 marcatori diversi. Alzi la mano chi non lo considera un numero impressionante. A entusiasmare il pubblico del Meazza sono le scorribande di Gomez, che si infila tra le linee palla al piede mandando in tilt il Valencia. Poi, c’è da stropicciarsi gli occhi ogni volta che Ilicic doma il pallone, portandosi a spasso Mangala e Diakhaby. Nessuno riesce a fermare lo sloveno, il vero pezzo forte dell’Atalanta, che la famiglia Percass i si deve tenere ben stretto, nonostante le ricche offerte che potrebbero arrivare per lui. Fonte: Il Mattino