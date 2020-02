Il Brescia prosegue la preparazione in vista della sfida di venerdì alle ore 20,45 contro il Napoli per la sesta giornata di ritorno. Per Diego Lopez non buone notizie dall’infermeria, molto probabilmente non ci saranno Cistana, Romulo e Torregrossa, mentre faranno parte della gara contro gli azzurri il portiere Joronen e Tonali. In attacco al fianco di Balotelli giocherà Donnarumma, mentre sulla fascia Martella con Mateju come difensore centrale.

La Redazione