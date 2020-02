Meret può perdere il posto, ma non il valore: anzi, quello aumenta

Da quando è arrivato Gattuso la porta azzurra non è più “esclusivamente” di Alex Meret, anzi. L’ultima partita di da titolare il 3 febbraio in casa della Sampdoria. Poi tre panchine con Lecce, Inter e Cagliari. «Il colombiano gioca meglio coi piedi», aveva detto l’allenatore del Napoli che infatti nelle ultime gare ha dato fiducia a Ospina. Eppure, come testimonia una top 11 pubblicata dal portale online Transfermarkt.com, considerato un sito specializzato nelle valutazioni e nelle operazioni di mercato nel mondo del calcio, il valore di Meret è aumentato.

Il portiere azzurro adesso varrebbe 40 milioni di euro, ovvero 15 in più rispetto alla passata stagione. Non male come crescita per Meret. Il suo unico obiettivo è convincere l’allenatore a riaffidargli il ruolo di titolare e per farlo pensa solo a lavorare. Testa bassa e allenamenti a tutta forza, proprio come nel suo stile, uno di quelli che preferisce che a parlare sia il campo. Niente creste o orecchini, ma lavoro quotidiano e grande impegno. Non alza mai la voce e infatti anche ora che Ospina sembra averlo scavalcato nelle gerarchie azzurre, Alex è rimasto concentrato sull’obiettivo. Lo si legge su Il Mattino