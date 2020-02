Champions League al 45′: Bis atalantino a San Siro, pari a Londra

Mercoledì 19 febbraio ore 21:00

Atalanta-Valencia 2-0 Hateboer (A) 16′, Ilicic (A) 42′

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Caldara, Palomino, Toloi, De Roon, Freuler, Gosens, Hateboer, Pasalic, A. Gomez, Ilicic. A disposizione: Sportiello, Castagna, Malinovskyi, Muriel, Tameze, Zapata. Allenatore: Gasperini.

VALENCIA (4-4-2): Domenech, Wass, Mangala, Diakhaby, Gaya, Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Guedes, M. Gomez. A disposizione: Cillessen, Cheryshev, Correira, Costa, Gameiro, Gutierrez, Sobrino. Allenatore: Celades.

Arbitro: Oliver (ING).

Ammoniti: Nessuno.

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. Il primo brivido arriva all’8′ con Pasalic che servito da Ilicic solo davanti al portiere si lascia ipnotizzare da Domenech che si dimostra provvidenziale, al 16′ la Dea sblocca il punteggio col tocco ravvicinato di Hateboer sul perfetto suggerimento del Papu Gomez. La replica valenciana arriva al 30′ col palo colpito da Ferran Torres con un missile a botta sicura, passano 5 minuti e Gaya serve in profondità Guedes che crossa per Magala che da due passi manca incredibilmente in bersaglio. Nel finale di tempo arriva il raddoppio bergamasco col missile di Ilicic che chiude i primi 45 minuti sul 2-0 nerazzurro.

Tottenham-RB Lipsia 0-0

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Winks, Fernandes, Lo Celso, Alli, Bergwijn, Lucas Moura. A disposizione: Gazzabiga, Dier, Lamela, Ndombele, Skipp, Tanganga, Vertonghen. Allenatore: Mourinho.

RB LIPSIA (4-2-2-2): Gulacsi, Mukiele, Halstenberg, Klostermann, Angelino, Ampadu, Laimer, Sabitzer, Nkunku, Schick, Werner. A disposizione: Mvogo, Forsberg, Haidara, Lookman, Olmo, Poulsen, Wolf. Allenatore: Nagelsmann.

Arbitro: Cakir (TUR).

Ammoniti: Lo Celso (T) 10′, Sabitzer (L) 12′, Werner (L) 33′.

Note: recupero p.t.

Primo tempo. Il primo brivido arriva all’8′ con Bergwijn che servito in area controlla e calcia a fil di palo ma Gulacsi si supera in volo con un grandissimo intervento, al 17′ l’ex Roma Patrik Schick svetta più in alto di tutti e di testa sfiora il goal. Al 30′ Angleino si incunea in area e calcia in diagonale mancando il bersaglio non di molto, nel finale i dtmepo Timo Werner aggancia la sfera davanti al portiere ma Lloris ocn un intervento provvidenziale salva i suoi chiudendo la prima frazione sullo 0-0.