Venerato su Allan: “Gattuso non vuole essere preso in giro, preferisce il faccia a faccia”

Il giornalista Ciro Venerato nel corso di Tv Luna, ha parlato della situazione Allan: “Gattuso non vuole essere preso in giro, preferisce sentirsi dire tutto in faccia. L’atteggiamento fu da cialtrone, Allan dopo essere andato via dal campo al cambio, invece di assumersi le responsabilità, ha detto a Gattuso che era arrabbiato con se stesso, ma lui ce l’aveva chiaramente con l’allenatore e tutto il pubblico l’ha visto. Ci sono stati altri due avvisi poi dopo quell’episodio. Noi facciamo le pulci all’allenatore, tutti chiedevano di Allan e dell’infortunio e Gattuso non ha potuto far altro che dire in conferenza che la scelta è comportamentale. L’ha avvisato già tre volte! Psg? Sì, meriterebbe per me anche un adeguamento, ma quando parliamo di professionalità deve essere chiaro che non può esserci nessuna scusante”