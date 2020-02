Pistocchi: “Chi si occuperà di marcare Messi? Demme; Mertens? Lo terrei”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Maurizio Pistocchi, SportMediaset: “Gattuso? Ha già il rinnovo nel contratto. Dopo grandi difficoltà, il Napoli ha ritrovato la sua identità. Questo Napoli non deve porsi limiti, né fare programmi a lunga scadenza, ma giocare partita per partita. E’ ad una distanza colmabile dalla zona UEFA, se continuano ad esprimersi così come stanno facendo, allora possono pensare di essere sulla strada giusta. Se Rino riuscirà a colmare il distacco e riportare il Napoli in Europa, avrà ampiamente conferma. Mertens? E’ un giocatore importantissimo, anche come personalità e non per questo è soprannominato Ciro. Non me ne priverei se avessi ambizioni importanti, ma tutto va commisurato con le richieste economiche del ragazzo. Mi fido del parere di Ariedo, anche se in passato non mi è stato ad ascoltare (ride, ndr). Chi si occuperà di marcare Messi? Demme e se c’è Allan, si occuperanno della marcatura a zona”.