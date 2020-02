Sky – “Voci positive su Mertens. Solo Real o Barca gli farebbero effetto “

Massimo Ugolini, di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ecco quanto ha riportato da “Napoli Magazine”:

“Il Napoli può fare una grande partita con il Barcellona ma prima ancora è importante la trasferta di Brescia perché serve continuità in campionato. Turnover? Allan è un grande giocatore. Se Allan dovesse risolvere i suoi problemi potrebbe essere una carta spendibile e Gattuso sfruttandolo darebbe un forte segnale positivo, mettendo da parte le scorie di quello che si è detto sul ragazzo ultimamente. Bisogna valutare le condizioni di tutti i giocatori. Milik potrebbe essere utile anche se Mertens è completamente recuperato e in grado di reggere tre partite di fila. Lozano non ha trovato le giuste misure per integrarsi nel progetto. Qui c’è un problema tattico. Gattuso ha bisogno, al momento, di giocatori perfettamente integrati nel progetto tattico. Elmas è un giocatore che garantisce maggiore copertura. Punterei sul rinnovo di Mertens. I sondaggi dall’estero e dall’Italia continuano, ma salvo arrivino Barcellona o Real Madrid non credo che Dries abbia interesse a cambiare club. Io credo farà di tutto per continuare il suo cammino con il Napoli, perchè è un giocatore che può essere preso come simbolo di Napoli. È legato alla città, ha fatto 120 gol, ama i tifosi. Il buon senso può favorire il rinnovo, quindi si può pensare positivo”.