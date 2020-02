Arbitrato ADL VS Giocatori: Il primo round se lo aggiudica il Napoli

Il primo punto è a favore del Napoli. E’ stato respinto il ricorso fatto da Mertens, Lozano, Insigne, Manolas, Milik e Zielinski per la ricusazione dell’arbitro Bruno Piacci. Nell’ambito della querelle legata alle multe per l’ammutinamento post-Salisburgo comminata dalla società ai giocatori. I giocatori ritenevano l’arbitro Bruno Piacci una figura non super partes visto che aveva già partecipato a 24 vertenze riguardanti il Napoli, ma la loro tesi non è stata accolta. Fonte: CdS