Di Virgilio, annuncio choc: «Sono ammalato, è la sfida per la vita»

Un post sui social per annunciare di avere un serio problema di salute e comunicare anche la sua voglia di sconfiggerlo al più presto. A scrivere sulla pagina facebook è Genny Di Virgilio, celebre artigiano napoletano dell’arte presepiale di San Gregorio Armeno: «Volevo avvisare tutti voi amici, parenti, clienti, che per motivi personali di salute mi assenterò un po’ dalle mie botteghe a Napoli, e anche dai social. Sarò a Milano, all’ospedale San Raffaele… Dove affronterò stavolta una partita molto importante… quella della mia vita che vincerò con la mia forza e la carica positiva che ho sempre avuto». Parole di coraggio, quelle dell’artigiano napoletano, che non si lascia scoraggiare dalla malattia e che vuole comunicare a tutti quelli che lo conoscono, il problema di salute che ha e che si prepara ad affrontare. «Vi ricordo – scrive ancora Genny Di Virgilio – che nel periodo che segue, le botteghe a Napoli saranno sempre aperte per ricevere tutti voi, e farvi continuare a collezionare le mie opere». E poi conclude: «Anche se non mi vedrete fisicamente sarò sempre lì, in bottega, con il mio spirito e con il mio buon augurio per tutti voi. Vado a vincere! A rivederci presto! Genny Di Virgilio». Tanti i commenti e le parole di incoraggiamento, e di affetto, che hanno accompagnato il post dell’artigiano di San Gregorio Armeno: «Ti aspettiamo, torna presto, siamo tutti con te».Fonte: Il Mattino