TV LUNA – Dopo l’esclusione di Cagliari ieri Allan si è allenato con grande intensità

A Napoli l’esclusione di Allan per la trasferta di Cagliari ha fatto e continua a fare rumore. Il collega di Tv Luna e Radio Kiss Kiss Carlo Alvino aggiorna sul mediano brasiliano in tempo reale. “Mentre la squadra era in Sardegna a giocare e vincere la sua partita, grazie a Mertens, ieri Allan si è allenato con grande intensità. Il brasiliano ha capito la lezione e vuole tornare utile alla causa. Con il Barcellona averlo in campo sarebbe un vantaggio per tutti ed è un patrimonio che il Napoli e Gattuso vogliono tutelare”.

La Redazione