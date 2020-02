SERIE B FEMMINILE – Il Napoli batte la Lazio, un altro passo verso la serie A

Una impresa, l’ennesima, che certifica la forza del Napoli Femminile, capace di sbancare il centro sportivo di Formello rimontando la Lazio. Finisce 1-2 a Roma, festeggiano i cento tifosi azzurri arrivati da Napoli e dalla Capitale. Adesso la formazione del presidente Carlino ha quattro punti di vantaggio sul San Marino e cinque proprio sulla Lazio ma, soprattutto, ha portato via sei punti dai due scontri diretti esterni. Se sul Monte Titano il Napoli era partito forte, stavolta è andato sotto al primo tiro in porta della Lazio, dopo 13’, con Pezzotti. La gara in salita ha esaltato le caratteristiche di reazione delle partenopee, capaci già nella prima frazione di ribaltare il risultato con le “gemelle del gol” Gelmetti e Chatzinikolau (rispettivamente nove e dieci reti in campionato). Il pareggio lo ha siglato la trequartista ex Verona e Chievo mentre la rete della vittoria è stata realizzata dalla greca su calcio di rigore (ha calciato lei dopo che Nencioni aveva fallito le ultime due conclusioni da dischetto). Nella ripresa, il Napoli ha controllato le sfuriate avversarie, Marino con i cambi è riuscito ad addormentare il ritmo e alla fine ha alzato le braccia al cielo insieme al suo staff. Soddisfazione meritata come meritato è il primo posto in classifica: “È una vittoria dello staff, del lavoro fatto da tutti i collaboratori per rimettere in piedi ragazze come Di Marino, Gelmetti e Chatzinikolau che si erano allenate poco in settimana – spiega mister Marino -. Inoltre, sono soddisfatto di come abbiamo interpretato la gara sia dopo lo svantaggio che nei secondi 45’. Stiamo crescendo come mentalità e raccogliendo firme frutti del lavoro quotidiano che è tattico, fisico e mentale. Adesso, guai ad accontentarci perché i pericoli sono dietro l’angolo anche se la nostra forza sta emergendo”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile