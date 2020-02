Cagliari-Napoli potrebbe essere la prima da titolare per un ex PSV

PEREIRO… E LOZANO

Per uscire dall’impasse, Maran sta pensando di cambiare rispetto alle ultime gare e dare spazio all’uruguaiano Gaston Pereiro, arrivato dal PSV dal mercato di gennaio. Intreccio particolare quello di Pereiro. Quella contro il Napoli potrebbe essere la sua prima da titolare dopo che al PSV ha avuto più spazio subito dopo l’addio di Lozano al club olandese per approdare in ma-glia azzurra.

Un inizio stimolante, poi una parabola discendente, la stessa del Chucky, fino ad esser ceduto in prestito per 2 milioni dal PSV nell’ultimo giorno di mercato. Con Pereiro, Maran potrebbe cercare di piazzare più uomini tra le linee, scendendo in campo con un 4-3-2-1, con Nandez, Cigarini e Ionita (che sostituisce lo squalificato Nainggolan) in mediana, Joao Pedro ed appunto Pereiro a supporto di Simeone.

Se non dovesse esserci dal primo minuto spazio per Pereiro, difficile che il tecnico parta con il 3-5-2 (definito il piano B in conferenza), più probabile, invece, che adotti un 4-3-1-2 con Paloschi che si candida ad una maglia da titolare. Non ci saranno, invece, i due ex della gara: Marko Rog («Ha spinto per esserci, ma non ce la farà: non sarà convocato. Ha svolto lavoro tattico ma non se la sentiva di forzare» ha spiegato Maran) e Leonardo Pavoletti. L’attaccante è stato al centro di un caso particolare, con tante voci sul nuovo infortunio, sempre al crociato, che ha sancito la fine di una stagione, praticamente mai nata: «Mi dispiace per Pavoletti. Sono venute fuori – ha spiegato Maran – tante inesattezze, tante voci che però ci hanno fortificato». Fonte: Il Mattino