Mertens a caccia del record di Hamsik: Il Cagliari è avvisato!

IL RECORD

Soltanto due reti dividono Ciro dalla gloria azzurra: fermo a 119 gol, a 121 è ancora Hamsik a guidare la graduatoria dei bomber di sempre. Differenza facilmente colmabile viste le tante partite che restano da giocare in campionato e nelle coppe. Un record al quale non avrebbe mai rinunciato nemmeno di fronte ad allettanti sirene di mercato: «Resto perché voglio fare la storia di questo club» disse poco più di un mese fa, togliendosi in pratica dalla sessione invernale di mercato e rimandando qualsiasi discorso sul proprio futuro alla primavera che si avvicina.

Non è stato un inverno facile per lui, catapultato in avanti nel-la serata del clamoroso ammutinamento: musi lunghi e dispettucci da quel maledetto post Salisburgo, Mertens fu il primo a lasciare lo spogliatoio del San Paolo, zainetto in spalla, e contravvenire così alla decisione del club che avrebbe voluto riportare la squadra in ritiro a Castel Volturno.

Anche un lungo fastidio muscolare lo ha tenuto lontano dal raggiungere la condizione migliore. Un infortunio curato in parte in patria da specialisti di sua fiducia e in parte sotto la stretta sorveglianza dei sanitari azzurri. Il ritorno in campo e soprattutto al gol nella serata vincente in casa della Sampdoria gli hanno ridato gol e morale. Da stasera riparte la caccia al gol. Fonte: Il Mattino