Ugolini:”Ripartire dalla vittoria di Milano.Da valutare alcuni giocatori per domani”

Le ultime in casa Napoli raccontate dal giornalista SKY,Massimo Ugolini:

“Per la trasferta di Cagliari il Napoli deve valutare le condizioni di alcuni suoi giocatori.Tra questi Kuolibaly,Lozano e Milik.Quest’ultimo ha avuto solo un semplice fastidio, fiduciosi sulla sua presenza.Anche Lorenzo Insigne si è allenato regolarmente e partirà con la squadra.Cosa più importante per il Napoli,oltre di chi scenderà in campo, è di come si approccerà alla gara.Gli azzurri devono ripartire dalla prestazione di Milano per continuare a far bene ed avere fiducia nei propri mezzi”.