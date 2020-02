Serie A/ Atalanta-Roma 2-1: L’Atalanta in rimonta conquista i 3 punti!

Il secondo tempo tra Roma e Atalanta si apre in maniera scoppiettante, infatti al 51esimo, l’Atalanta pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo che vede la sponda di Djimsiti per Palomino che appostato sul secondo palo. Ironico il destino, perchè Palomino ha propiziato il vantaggio della Roma, ma è anche colui che pareggia i conti. Al 59esimo, l’Atalanta ribalta il risultato, grazie a uno straordinario goal di Pasalic che dal limite dell’aria fa partire un tiro a giro che si insacca nel sette, tutto questo dopo che era subentrato da appena un minuto. Nei minuti restanti non succede niente, soprattutto per merito della squadra di Gasperini che esercitando un pressing alto, ha bloccato ogni velleità della squadra capitolina, che comunque ci ha provato. Dopo 3 minuti di recupero termina il match. Grande vittoria per l’Atalanta che si certifica come la quarta del nostro campionato; brutta sconfitta per la Roma, certo ci può stare perdere a Bergamo, però questo era uno scontro diretto! Comunque niente è perduto perchè le distanze non sono siderali.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; A.Gomez ( 86′ Muriel ); Ilicic ( 83′ Malinovski ) , D.Zapata ( 59′ Pasalic ). ALL.: Gasperini.

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini ( 67′ Veretout ); Kluivert ( 62′ C.Perez ), Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti ( 77′ Villar ); Dzeko.

Marcatori: 45′ Dzeko (R), 51′ Palomino (A), 59′ Pasalic (A)

Ammonizioni: 10′ Mancini (R), 27′ Mkhitaryan (R), 56′ Gosens (A), 88′ Fazio (R), 92′ Djimsiti (A)