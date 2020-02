Serie A 24°giornata,Lecce-SPAL:Altra vittoria per gli uomini di Liverani!

Serie A 24°giornata,Lecce-SPAL:

Inizio di gara con entrambe le squadre timide che non riescono a concretizzare.La prima occasione è per gli ospiti alla mezz’ora con Lucas Castro.L’argentino dal limite mira basso,ma Vigorito è attento e para .Fallo di Bonifazi in area e rigore per il Lecce.Dal dischetto Mancosu non sbaglia mandando la palla all’incrocio.Nella ripresa pari immediato della SPAL.Petagna ,servito dal corner , di testa manda la palla all’angolino alla destra del portiere .Ma i padroni di casa non si fanno abbattere .Trovano il gol del raddoppio con Majer,il quale manda la palla bassa sulla sinistra ,toccando prima il palo e poi scivolando in rete.Ospiti si spingono avanti e ci provano con Strefezza,ma il portiere salentino è bravo a neutralizzare.Dopo 4 minuti arriva il triplice fischio.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni (84′ Dell’Orco); Majer, Deiola, Barak; Falco (34′ Shakhov), Mancosu (79′ Paz); Lapadula. All. Liverani

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca; Missiroli (72′ Strefezza), Valdifiori, Castro (86′ Floccari); Di Francesco, Petagna, Valoti. All. Di Biagio



Ammoniti: Majer (L), Di Francesco (S), Bonifazi (S), Deiola (L), Calderoni (L), Valdifiori (S), Lapadula (L)