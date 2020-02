Il Napoli stamattina ha svolto il consueto allenamento in vista della sfida di domani pomeriggio alle 18 a Cagliari.Hanno iniziato gli allenamenti con esercizi tecnici tattici,dopo contrapposizioni di gioco e calci da fermo.Lavoro in palestra per Milik e Koulibaly.L’attaccante ha avuto un ‘infiammazione al ginocchio.Lozano invece si allenato sia in palestra che in campo.