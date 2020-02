Pecci: “Rimpiango di aver lasciato Napoli, se tornassi indietro…”

L’ex calciatore del Napoli, Eraldo Pecci, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TV Luna nel corso della trasmissione Globuli Azzurri: “Polemiche sul Var? Noi sbagliamo che per ogni episodio chiediamo il calcio di rigore. Certo, questo sport ha delle dinamiche che spesso non vengono rispettate dal regolamento. Per me il rigore non è importante, conta giocare bene. Il Napoli deve lottare per concretizzare una stagione che sicuramente sta andando molto peggio rispetto alle aspettative della società e, sopratutto dei tifosi del Napoli. Il rapporto tra Gattuso e i calciatori? La chimica si crea da sola, ci vuole chimica tra compagni e non bisogna vedersi solo in campo. Io quando giocavo vivevo gli spogliatoi e anche fuori con gli amici e mi sono sempre trovato benissimo. Lasciai Napoli, che rimpianto! Dovevo andar via perché costretto: avevo moglie e figli lontani e dovevo avvicinarmi. Certo se tornassi indietro mi sposerei più tardi per aspettare l’arrivo di Diego Armando Maradona”.