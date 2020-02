Il Cagliari ha svolto una seduta mattutina d’allenamento al Centro Sportivo di Assemini. I giocatori agli ordini di Maran hanno svolto una serie di esercitazioni tecnico tattiche, in seguito torelli e chiusura con cross e tiri in porta. Marko Rog ha lavorato in parte col gruppo; mentre Paolo Faragò e Fabrizio Cacciatore hanno continuato le terapie. I sardi si ritroveranno domani per un’altra sessione mattutina.