Serie A – Il sesto posto vorrà dire Europa Conference League

Ancora un’altra Europa. La si avrà dalla prossima stagione, quando il sesto posto in serie A vorrà dire partecipazione all’Europa Conference League, una novità assoluta. L’Europa Conference League sarà formato da 32 squadre partecipanti, 8 gruppi da 4, poi ottavi di finale, quarti, semifinale e finale. Competizione nuova, che non andrà a sostituire l’Europa League, che vedrà però ridotto il numero di partecipanti. In sintesi, l’Europa calcistica verrà così divisa: chi giungerà tra il primo e quarto posto si qualificherà alla consueta Champions League. A chi si classificherà al quinto posto e a chi vincerà la Coppa Italia spetterà l’Europa League. Se qualora la Coppa Italia venisse vinta da una delle quattro squadre che sono già qualificate nella massima competizione europea, a quel punto, in Europa League andrebbe anche la sesta, partendo dai turni preliminari, mentre la settima avrà modo di partecipare all’Europa Conference League.

milannews24.com