Domenica alle ore 18,00 alla “Sardegna Arena” il Cagliari affronterà il Napoli per la quinta di ritorno. In vista della sfida contro gli azzurri, è vera emergenza di formazione per mister Maran. Out per squalifica Nainggolan e per gli infortuni Faragò e Cacciatore. L’unico che potrebbe recuperare è l’ex della sfida Marco Rog che ha iniziato ad allenarsi in gruppo.

La Redazione