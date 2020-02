In vista dell’Inter, in forte dubbio Allan, out K2

In vista della sfida di questa sera allo stadio San Siro di Milano, il Napoli affronterà l’Inter per la gara d’andata di semifinale di Coppa Italia. Secondo Radio Punto nuovo, non ci sarà in difesa Koulibaly, ancora non al top della forma, ma è in forte dubbio anche Allan. Il mediano brasiliano, nonostante sia stato convocato, ancora non se la sente di forzare e contro i nerazzurri potrebbe alzare bandiera bianca.

