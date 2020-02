Corsa a due per la panchina del Napoli: Juric/De Zerbi

Ci sono pareri discordanti, sui media nazionali, sul futuro della panchina azzurra. C’è chi afferma che Gattuso sarà confermato anche senza Champions, chi è invece convinto che l’avventura del tecnico calabrese all’ ombra del Vesuvio, finirà a giugno. Stando a quanto si legge oggi su La Gazzetta dello Sport, sarebbero due gli allenatori candidati alla guida tecnica del Napoli per la prossima stagione: Ivan Juric e Roberto De Zerbi. Le voci più ricorrenti parlano infatti di un buon feeling del Napoli nei confronti del tecnico croato, che sta pilotando alla grande il suo Verona. Anche l’Atalanta, peraltro, starebbe seguendo il suo lavoro in caso di addio a Gasperini. Roberto De Zerbi, invece, è in scadenza di contratto con il Sassuolo. La società e il tecnico si incontreranno presto per valutare il futuro e l’opzione Napoli per lui non va sottovalutata. Anche De Zerbi ha diversi estimatori. Il suo calcio è gradevole e non stupisce che incuriosisca anche club di prima fascia.