In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Tiene banco la Coppa Italia con una scelta dei calendari piuttosto folle. Una volta la Coppa Italia aveva una bella funzione, portare le partite in casa della gente popolare. C’era la possibilità di vedere in piccole città, squadre di grande nome. Si parla tanto di violenza nel calcio e del fairplay inglese, clima perenne in Italia che c’è sempre stato”