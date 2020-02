Serie B: Nel recupero della 17^ giornata Spezia vittorioso

Martedì 11 febbraio ore 21:00

Spezia-Cremonese 3-2 Claiton (C) 27′, Maggiore (S) 56′, Di Gaudio (S) 72′, N’Zola (S) 84′, Parigini (C) 87′

SPEZIA (4-3-3): Scuffet, Ferrer, Terzi, Capradossi, Marchizza, Maggiore, Matteo Ricci, Acampora (Bartolomei 69′), Bidaoui (Di Gaudio 69′), Federico Ricci (Galabinov 60′), N’Zola. A disposizione: Krapikas, Desjardins, Ramos, Di Gaudio, Vignali, Reinhart, Mora, Bartolomei, Gudjohnsen, Mastinu. Allenatore: Italiano.

CREMONESE (4-3-2-1): Ravaglia, Bianchetti, Claiton, Crescenzi, Migliore, Gustafson, Arini, Deli (Valzania 62′), Celar, Piccolo (Parigini 55′), Ceravolo (Ravanelli 69′). A disposizione: De Bono, Volpe, Terranova, Zortea, Ravanelli, Boultam, Valzania, Castagnetti, Gaetano, Parigini, Ciofani, Palombi. Allenatore: Rastelli.

Arbitro: Sacchi.

Ammoniti: M. Ricci (S) 30′, Capradossi (S) 39′, Deli (C) 41′, Piccolo (C) 55′, Gustafson (C) 73′, Ravanelli (C) 93′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva al 7′ col colpo di testa di Federico Ricci sul cross di Marchizza sul quale Ravaglia si supera in volo. Al 21′ Bidaoui entra in area e calcia verso l’angolino col portiere grigiorosso ancora reattivo nel respingere. Al 27′ gli ospiti sbloccano il punteggio col colpo di testa di Claiton dopo la traversa colpita in precedenza da Deli. Nel finale di tempo non arriva la reazione spezzina così al duplice fischio le squadra vanno a riposo sull’1-0 ospite.

Secondo tempo. Nella ripresa arriva il pareggio ligure con Maggiore che riceve da N’Zola e da distanza ravvicinata non sbaglia. Col passare dei minuti gli spezzini alzano il ritmo e al 72′ Di Gaudio completa la rimonta ribadendo in rete dopo una respinta corta di Ravaglia. I padroni di casa continuano ad attaccare e all’84’ N’Zola sugli sviluppi di un corner battuto da Batolomei colpisce di testa insaccando la sfera. Passano 3 minuti e Parigini accorcia le distanze con un tiro dal limite dopo una leggera deviazione che beffa Scuffet ma al triplice fischio lo Spezia si aggiudica la contesa.

Classifica

Benevento 54-Crotone 37-Spezia 37-Frosinone 37-Salernitana 36-Pordenone 36-Entella 34-Cittadella 33-Perugia 33-Pescara 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Empoli 30-Juve Stabia 29-Venezia 27-Cremonese 23-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 14

A cura di Emilio Quintieri