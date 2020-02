Pavoletti, oltre al danno la beffa: rischia provvedimenti

Al danno potrebbe unirsi la beffa. Il nuovo infortunio di Leonardo Pavoletti potrebbe portargli anche provvedimenti disciplinare, oltre all’ assenza dai campi di gioco e la relativa riabilitazione. Infatti, stando a quanto si legge su L’Unione Sarda, il suo infortunio non sarebbe da campo, Pavoletti, insomma, non si sarebbe infortunato in allenamento. La nuova lesione al crociato, l’attaccante sardo, se la sarebbe procurata durante una cena di squadra. Pavoletti sarebbe scivolato e, per cercare di restare in piedi, avrebbe messo male la gamba, rovinando dunque tutto il lavoro di riabilitazione precedente. Il giocatore, quindi, rischia anche un provvedimento disciplinare da parte del Cagliari. Il club, infatti, si sarebbe riservato la possibilità di punire il giocatore, visto che tale infortunio non è avvenuto nell’ambito sportivo. In questo momento non è dato sapere se Pavoletti sarà nuovamente operato o meno, ma sembra certo che le circostanze del suo infortunio siano quantomeno controverse.