Ringhio Gattuso lavora per la formazione anti-Inter

LA SFIDA DI DOMANI

Non sono solo parole dolorose, quelle che Ringhio concede alla sua squadra. Poi arriva anche il momento in cui si parla dell’Inter. Sa che quelle di San Siro sono notti che il Napoli non ha mai sbagliato, neppure nei momenti neri della sua stagione. Ha visto il derby di domenica e mostra alla squadra alcune situazioni in cui la difesa dovrà avere la massima attenzione con i centravanti nerazzurri. Domani torna Manolas (ma c’è da capire se al posto di Koulibaly o di Maksimovic) che sta mostrando tutti il suo attaccamento ai colori azzurri: aveva il permesso per restare in Grecia 5 giorni, ma il terzo giorno era già a Castel Volturno. Non c’è alcuna tentazione di rimettere al centro Di Lorenzo perché Hysaj è squalificato e quindi i giochi sono praticamente fatti in difesa. Per il resto, le linee guida portano al ritorno di Allan e Callejon ma tutto, molto, dipende anche da oggi quando Gattuso capirà il livello di stanchezza di alcuni dei suoi uomini. D’altronde, non avrebbe senso avere adesso a disposizione una rosa così ampia e dare anticipazioni agli avversari su chi andrà in campo. Certo, Lozano visto con il Lecce non è pronto per giocare dal primo istante la partita con l’Inter. A centrocampo tornerà Elmas. E in attacco la sorpresa probabile sia Mertens che ritorna «falso nove». Come ai tempi di Sarri. Fonte: Il Mattino