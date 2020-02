Meret in forte dubbio contro Inter e Cagliari

Il momento del Napoli non è dei migliori, non solo per la sconfitta interna contro il Lecce, ma anche perchè incassa troppi gol. Uno dei motivi è certamente la mancanza di continuità tra i pali e il periodo poco brillante di Ospina. Contro l’Inter, secondo le pagine del Corriere dello Sport, è in forte dubbio Meret, per il persistere della botta al fianco avuto durante la sfida contro la Sampdoria. L’ex portiere di Udinese e Spal, ha ancora problemi che non gli consentono di tuffarsi. Lo staff medico valuterà le sue condizioni in vista del match contro il Cagliari. Contro i nerazzurri quindi ancora spazio ad Ospina.

La Redazione