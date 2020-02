COPPA ITALIA – Ottima cornice di pubblico per Inter-Napoli

Domani alle ore 20,45 allo stadio San Siro di Milano, i padroni di casa dell’Inter affronteranno il Napoli per la semifinale d’andata di Coppa Italia. In vista della sfida nazionale ci saranno 60 mila spettatori, ottima cornice di pubblico, mentre non potranno venire i residenti in Campania, restrizione da parte del Casms.

Tutti i presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta. Saràvietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: macchine fotografiche professionali, tablet, powerbank, borracce, aste per selfie, stampelle.

