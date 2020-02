CdS Campania – “FATTORE CAZZIMMA”. Per Gattuso il nemico è la fragilità caratteriale

Adesso che il Napoli si è sgretolato ancora, nella sua fragilità ma anche nelle proprie certezze, viene persino il dubbio che siano esistite serate abbaglianti, che si sia avvertito lo stordente abbraccio della felicità, il calore di quelle sensazioni appaganti.

Però è successo, in epoca non sospetta e anche più recentemente, e c’è bisogno di un «analista» perché spinga a penetrare nella psicologia più inavvicinabile d’una squadra che problemi ne ha e sono vari, caratteriali ma pure tattici, che Gattuso non riesce a fronteggiare come vorrebbe, come dovrebbe, come ha spiegato in «confessionale» con i giocatori. Fonte: CdS