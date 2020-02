Serie B: Djuric regala 3 punti importantissimi alla Salernitana

Lunedì 10 febbraio ore 21:00

Salernitana-Trapani 1-0 Djuric (S) 12′

SALERNITANA (3-5-2): Micai, Aya, Migliorini, Jaroszynski, Cicerelli (Lopez 73′), Maistro (Kiyine 56′), Dziczek, Akpa Akpro, Lombardi, Djuric, Gondo (Giannetti 62′). A disposizione: Vannucchi, Lopez, Curcio, Karo, Heurtaux, Billong, Kiyine, Capezzi, Di Tacchio, Giannetti, Jallow. Allenatore: Ventura.

TRAPANI (3-1-4-2): Carnesecchi, Pirrello, Strandberg, Scognamiglio, Taugourdeau, Del Prete (Grillo 46′), Luperini, Coulibaly (Colpani 77′), Kupisz, Piszczek (Evacuo 62′), Pettinari. A disposizione: Kastrati, Stancampiano, Grillo, Palgiarulo, Fornasier, Scaglia, Aloi, Odjer, Colpani, Evacuo, Dalmonte. Allenatore: Castori.

Arbitro: Di Martino.

Ammoniti: Coulibaly (T) 4′, Maistro (S) 15′, Dziczek (S) 30′, Piszczek (T) 57′, Lopez (S) 82′, Evacuo (T) 91′.

Note: recupero p.t. 2′, recupero s.t. 6′.

Primo tempo. La prima occasione arriva all’11’ col tentativo di Pettinari nell’area piccola ma Micai si supera in tuffo, passa un minuto e i campani sbloccano il punteggio col tocco di Djuric sul cross di Cicerelli. Al 24′ Djuric controlla la sfera e calcia verso l’angolino ma Carnesecchi in volo respinge, nel finale di tempo Gondo di testa anticipa tutti ma sfiora il palo così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 salernitano.

Secondo tempo. Nella ripresa Luperini svetta più in alto di tutti in area mancando lo specchio non di molto, al 70′ Lombardi si libera al tiro da fuori area e calcia cercando l’angolino ma Carnesecchi respinge con la punta delle dita. Passano 3 minuti e sul traversone di Coulibaly la sfera arriva a Evacuo colpisce a botta sicura centrando il palo, nel finale di gara non arriva la reazione siciliana così al triplice fischio i campani si aggiudicano la contesa.

Classifica provvisoria

Benevento 54-Crotone 37-Frosinone 37-Salernitana 36-Pordenone 36-Spezia 34*-Entella 34-Cittadella 33-Perugia 33-Pescara 32-Chievo 31-Ascoli 31-Pisa 30-Empoli 30-Juve Stabia 29-Venezia 27-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 14

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00