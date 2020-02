Pistocchi: “Brutta prestazione del Napoli con grandi errori arbitrali”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Marte Sport Live: “La prestazione contro il Lecce non è stata brutta, il Napoli ha creato un importante numero di azioni. Ma ha continuato la sua costante: grandi errori in fase realizzativa e grandi errori arbitrali. Al Napoli mancano 13 calci di rigore. Questa è una dimensione che dovrebbe far pensare e, soprattutto, agire”.

Ha aggiunto: “La società dovrebbe far presente la somma di errori di quest’anno. Dopo il famoso rigore generoso dato a Dries Mertens contro la Fiorentina. Ce ne sono stati tantissimi negati e talvolta, come ieri, trasformati in ammonizioni contro. Questo è totalmente in contraddizione con i numeri della squadra, che ha il 59% del possesso palla, un dato che la vede al secondo posto anche come tiri effettuati. E’ un Napoli pesantemente penalizzato da una classe arbitrale in grande difficoltà”.