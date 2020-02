Gattuso come Ancelotti: il cambio non “cambia” il Napoli

Il cambio in panchina e l’avvicendamento Ancelotti/Gattuso non ha “cambiato” il Napoli. La pesante sconfitta interna contro il Lecce, ha riportato alla luce vecchi problemi, mai risolti. E Gattuso, come il suo predecessore, si trova a dover fare i conti con la fragilità mentale e l’insipienza tattica della sua squadra azzurra. Il Napoli sembra infatti incapace di gestire la gara con lucidità nonostante il ritorno dell’ invocato 4-3-3 e delle certezze che avrebbe dovuto riportare. Dopo una partenza accettabile, infatti, il Napoli è sparito pian piano dal campo, dopo aver sprecato diverse occasioni per portarsi in vantaggio. Una grossa occasione persa per gli azzurri, che avrebbero potuto, riavvicinarsi, con un successo alla zona Europa. Ma i problemi del Napoli, che sembrano ormai ciclici, sono veramente lontani dalla sperata risoluzione. La partita di ieri lo ha messo, nuovamente, in evidenza. Lo si legge su La Repubblica