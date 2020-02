ATTACCO – Mertens in vantaggio su Milik per la sfida contro l’Inter

L’idea di Gennaro Gattuso in vista dell’Inter è di mandare in campo come punta Dries Mertens, tra l’altro nerazzurri interessati al giocatore belga per l’estate prossima, assieme al Monaco. A fargli spazio, come riporta il CdS, c’è Milik che contro il Lecce ha segnato, ma ha sbagliato diverse occasioni in zona gol. Il resto dell’attacco dovrebbe essere composto da Insigne a sinistra e probabilmente da Callejon. Lo spagnolo è entrato bene in partita contro i salentini, belle giocate e la rete della bandiera nel finale di gara. Contro i nerazzurri servirà tanto sacrificio e l’ex di Real Madrid e Espanyol, ha tutte queste caratteristiche.

La Redazione