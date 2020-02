SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Pari sfortunato per l’Under 17 Genfra

Pareggio sfortunato per i nostri Under 17 GENFRA che contro la Promotion Soccer si ferma sull’1-1, nella gara valida per la 15ª Giornata del Campionato Regionale. Tanta amarezza per i nostri biancoazzurri, dominatori della partita per la maggior parte del tempo e bravi a mettere gli avversari sotto pressione, però la sfortuna ci ha impedito di poter prendere i tre punti e fare un bottino pieno che sarebbe stato meritatissimo. Vantaggio su un’ottima azione, firmato da Vigilante a volo su lancio di Esposito, sfiorando più volte il raddoppio fermato dai pali colpiti. La tanta buona volontà e il dominio messo in campo non è bastato per avere la meglio sulla Promotion, quest’ultimo autore del pareggio nella ripresa e levando la gioia della vittoria ai nostri biancoazzurri.

Partita senza storia per i nostri Under 17 allenati da Mister Passariello che travolgono il Sant’Agnello Promotion per 8-0, nella gara valevole per la 18ª Giornata del Campionato Regionale. Poco da raccontare per questa partita con i nostri biancoazzurri assoluti protagonisti della sfida e dominatori sugli ospiti, dovuto al netto divario tecnico tra le due compagini. Un poker per tempo con l’apertura delle marcature firmata da Simiola, seguito da Amato su punizione, Di Lorenzo e un autogol dopo i primi quaranta minuti, mentre nella ripresa si aggiungono al cartellino le firme di Casaburi, Sermiento, Piscopo e nuovamente Di Lorenzo a firmare una doppietta personale. In virtù della vittoria e dei risultati della giornata, l’Internapoli allunga a +5 sulla quarta posizione occupata dal Centro Ester che sarà la nostra prossima avversaria in uno scontro diretto tutto da vivere.

La Redazione