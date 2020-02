Pedro Pasculli, ex Lecce, parla di Gattuso e Liverani

Da attaccante ha fatto gol con la maglia del Lecce e dell’Argentina dove ha giocato anche con Diego Armando Maradona nel Mondiale vittorioso del 1986 in Messico. Oggi Pedro Pasculli allena il Bangor City – seconda divisione del campionato gallese – ma continua a seguire le vicende del calcio italiano e del Lecce, che resta sempre la sua squadra del cuore. Eccolo ai microfoni de Il Mattino:

Da allenatore ad allenatore: che idea si è fatto di Gattuso?

«Penso che con il suo lavoro stia stupendo un po’ tutti».

Ovvero?

«Me lo ricordo da giocatore come uno molto grintoso. Mentre ora da allenatore predica il bel gioco e vuole che le sue squadre giochino un calcio divertente. Diciamo che allena più alla Pirlo che alla Gattuso. Il suo gioco è elegante e vuole sempre la palla a terra. Magari da Gattuso saresti aspettato più un gioco fatto di corsa e grinta. Sono contento per lui perché sta facendo bene e anche lui deve fare ancora un po’ di gavetta».

E Liverani?

«Anche lui è un allenatore che fa giocare bene la squadra ed è bravo. Non rinuncia mai a giocarsi le partite a viso aperto. Non sta facendo male, questo va detto, ma sappiamo tutti che il campionato italiano è difficile e competitivo». Fonte: Il Mattino