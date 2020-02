Campionato e Champions: una prevendita da sogno. Sold out per il Barca!

Dai 39.111 ai quarantamila di campionato con il Lecce, c’è tutto un mondo: c’è un’aria nuova che si respira (24.377 in Coppa Italia con la Lazio e prima, in campionato, 22.219 con la Fiorentina), c’è l’atmosfera che sa di calcio, anche d’attesa, ed è contagiosa. E’ una partita quasi d’altri tempi, secondo il CdS, si giocherà in uno stadio che riassume le sue fattezze e diventerà «protagonista»: la soglia dei trentanovemila è già stata superata e fino al fischio d’inizio si finirà per andare oltre, planando quasi in una dimensione sconosciuta in questa disgraziata stagione del Napoli che l’ha rimodellata le tre vittorie consecutive, ha dato il suo impulso (ovviamente) anche l’ansia per la sfida con il Barcellona, che sta lì a riempire l’orizzonte: trentamila biglietti già venduti, settori superiori delle curve e dei distinti ormai esauriti, la possibilità di poter mettere un cartello – «tutto esaurito» – che sappia del bel tempo che fu. Napoli si è risvegliata.

La Redazione