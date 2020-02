Messi è il calciatore più pagato del mondo, sul podio…

È rimasto orfano, per almeno quattro mesi, del fido compagno Luis Suarez. I rapporti col datore di lavoro, in particolare col ds Abidal, non sono propriamente idilliaci, e neanche dal punto di vista delle soddisfazioni professionali, ultimamente, le cose vanno benissimo, con le recenti rese in Supercoppa di Spagna e in Coppa del Re e la perdita della vetta della Liga, ma Leo Messi può comunque consolarsi con il suo ricco stipendio, che ne fa, anche quest’anno, il giocatore più pagato del pianeta (8,3 milioni di euro al mese). Davanti all’eterno rivale Cristiano Ronaldo (4,5) e al vecchio amico Neymar (3). A confermarlo è L’Equipe, che ha pensato bene di fare i conti in tasca ai calciatori e ha dedicato l’intero numero del venerdì alla questione. Partendo dallo studio delle singole squadre di Ligue 1, per poi allargare il discorso a tutto il continente.

I PAPERONI

Le cifre che emergono sono mostruose, ad iniziare da quelle del sei volte Pallone d’oro, che dal Barça percepisce 8,3 milioni lordi al mese! Al mese, sì. Lo segue CR7, che ogni trenta giorni si ritrova sul conto corrente un versamento della Juventus pari a 4,5 milioni. Distanza apparentemente notevole, ma il gap si riduce grazie al regime fiscale italiano, decisamente più favorevole in questo momento. A completare il podio è l’immancabile Neymar, a cui è garantita una mensilità che supera di pochissimo i 3 milioni. Parliamo sempre di lordo. Un terzo in meno rispetto al Mohicano, ovvero 2 milioni, guadagna il campione del mondo Mbappé, che nella speciale classifica rimane dietro anche al connazionale Griezmann e a Luis Suarez (2,9 milioni ciascuno), e a Gareth Bale ed Eden Hazard (2,5). Tutti giocatori che militano nelle big spagnole. Comprensibile, pertanto, qualche capriccio dell’ex Monaco al momento di parlare del rinnovo, forte della corte del Real Madrid. Fonte: CdS