L’ “azzurro”Petagna, uomo-squadra vale il 40% della Spal, nessuno come lui

Sulle spalle di bomber Petagna. Inutili girarci troppo intorno: se la Spal può accampare ancora speranze di salvezza è evidente come queste passino soprattutto per i piedi (o per la testa) del suo tiratore scelto. Del resto nessuno in Serie A nelle ultime due stagioni è stato capace di incidere in maniera così eclatante nel destino del proprio club come ha fatto il numero 37 spallino: con 24 reti realizzate sulle 60 complessive di squadra, Petagna, il futuro acquisto del Napoli, ha firmato il 40% esatto delle marcature biancazzurre. Ha fatto quindi meglio di Quagliarella alla Samp (39% con 32 reti sulle 82 totali) e anche dell’attuale capocannoniere Immobile, come riporta il CdS, “fermo” al 37% con 40 centri sui 108 complessivi segnati dalla Lazio. Sapere che a giugno le strade di Petagna e della Spal si divideranno già adesso fa salire il magone, ma nelle 17 gare che restano da affrontare da qui al 24 maggio il popolo ferrarese vuol sperare che i numeri del bomber restino tali, magari provando a confermare se non a migliorare le 16 reti firmate nel passato torneo.

La Redazione