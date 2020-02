Il Roma – A. Sacco: “Primavera in trasferta a Milano contro l’Inter per il Napoli di Angelini”

MILANO – Oggi alle ore 13,00, si giocherà la sfida tra i padroni di casa dell’Inter di Madonna e il Napoli di Angelini per la terza giornata di ritorno. All’andata vinsero i nerazzurri con il gol decisivo di Fonseca, figlio d’arte dell’ex attaccante azzurro, Roma e Cagliari. Della rosa dell’Inter ci sono validi calciatori come Mulattieri, Vezzoni, oltre che Schirò, Persyn e Pirola. Insomma un mix di forza fisica e qualità tecnica. Lo scorso anno i partenopei vinsero in terra lombarda con i gol di Sgarbi e Gaetano, per ottenere un ottimo risultato ci vorrà una prestazione ai limiti della perfezione. La classifica dice che si è ultimi a pari punti con il Chievo Verona, distante sei punti dalla Fiorentina, ovvero zona play-out, quindi una classifica molto difficile, ma che per rimetterla in sesto servirebbe un piccolo miracolo contro l’Inter. Servirà insomma un’ottima fase difensiva e giocare di rimessa, insomma l’esatto opposto visto contro il Bologna.

PARTITE PRIMAVERA

Empoli-Lazio venerdì ore 14,30

Roma-Fiorentina sabato ore 11,00

Inter-Napoli sabato ore 13,00

Chievo Verona-Bologna sabato ore 13,00

Sampdoria-Pescara sabato ore 14,30

Atalanta-Sassuolo sabato ore 14,30

Cagliari-Juventus domenica ore 10,00

Torino-Genoa domenica ore 12,00

Classifica Primavera 1 – Atalanta 42, Cagliari 38, Inter 31, Juventus 30, Roma 27, Genoa e Sampdoria 24, Empoli e Sassuolo 23, Torino 21, Lazio 20, Bologna 19, Fiorentina 18, Pescara 15, Napoli e Chievo Verona 12

Alessandro Sacco