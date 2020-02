Llorente cerca spazio dopo un periodo passato ai margini

GIOCA POCO

Llorente ha giocato l’ultima da titolare in campionato il 1 dicembre contro il Bologna. Suo il gol dell’1-2, ancora suo il pari al novantesimo poi annullato. Da allora, col cambio in panchina, le gerarchie sono cambiate: con Gattuso, lo spagnolo è rimasto in panchina con Parma e Sassuolo, ha giocato sei minuti con l’Inter e altri sei con la Lazio, poi quindici con la Fiorentina, appena due con la Juve, nessuno con la Sampdoria. In Coppa Italia è rimasto in campo per tutta la partita col Perugia e in panchina con la Lazio. Questo il racconto dei suoi ultimi mesi, sono stati giorni trascorsi ai margini, osservando gli altri, allenandosi durante la settimana sperando in quell’occasione che non è ancora arrivata. Fonte: Il Roma