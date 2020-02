Agresti: “Sarri voleva CR7 centravanti, non capisco perché Rugani…”

Il giornalista Stefano Agresti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva a proposito della Juventus: “E’ stata straordinaria nella costruzione di una squadra che ha vinto otto scudetti di fila ed è arrivata due volte in finale di Champions League. Ma non penso che il problema di Inter e Lazio sia la qualità del lavoro degli allenatori. La Juventus in estate ha provato a vendere Dybala e Higuain, ma pensare oggi a una Juve senza di loro è incredibile, anche se nelle idee di Sarri c’era far giocare Ronaldo centravanti utilizzando di più Douglas Costa. Rugani è uno dei misteri del nostro calcio, la Juventus non lo ha mai voluto cedere ma non lo fa quasi mai giocare. Sarebbe stato meglio per lui andare via per la sua carriera, ne avrebbe avuto dei vantaggi”.