Contro il Lecce più tifosi di quelli visti contro la Juventus

Domenica al San Paolo arriverà il Lecce di Fabio Liverani, sfida valevole per la quarta giornata di ritorno, ma molto probabilmente ci sarà un’ottima cornice di pubblico nel catino di Fuorigrotta. Secondo il Corriere dello Sport, saranno previsti intorno ai 40 mila spettatori, di più rispetto alla gara contro la Juventus. I prezzi popolari oltre che le ultime tre vittorie di fila, tra campionato e Coppa Italia, sono validi motivi per rivedere uno stadio vestito a festa. Come ha detto ieri Demme, un San Paolo pieno è un’arma in più per raggiungere importanti traguardi e contro i salentini ci si avvicinerà a quell’atmosfera.

La Redazione