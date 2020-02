CdS Campania – “I TRE TENORI AL SAN PAOLO”. Sono loro i Galacticos!

Dev’essere stata folgorazione, e certo anche un sentimento, ma mentre s’è voltato a inseguire un sogno, ed è successo recentemente, Gattuso s’è accorto cosa ancora mancasse al suo Napoli, per sentirsi pronto a qualsiasi sfida: «e pensare che in tribuna avevamo i nostri Galacticos». Magari sarà stata un’iperbole oppure no, perché quella sera, e Fabian non c’era, con Allan, Koulibaly e Mertens sprofondati nelle poltroncine delle tribune, c’erano milioni di euro e fisicità, il genio e l’atletismo e infine persino i gol; poi all’elenco s’è aggiunto il talentino perdutosi chissà perché nei sentieri tortuosi di un’annata folle, che però ricomincia adesso, contro il Lecce, al bagliore delle stelle. Fonte: CdS