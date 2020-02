Alcuni azzurri sono stati galacticos solo nella valutazione d’acquisto

Palla al centro e pedalare. Per pensare che non sia finita anche quando – prepotente – t’è venuto il sospetto che non ci fosse più un domani: ma il peggio, così dicono i medici, è passato e adesso sta per cominciare un’altra stagione, che introduce alla primavera. “I Galacticos” sono lì. Ognuno con il proprio bagaglio di rimpianti e con la voglia matta di metterci del suo, per risistemare i conti con il recentissimo passato. Riempito da notti balorde (come quelle del 5 novembre), da crisi di identità, da malesseri che neanche Freud….

Però Maksimovic è tornato – e lui “galactico” lo è stato per valutazione, venticinque milioni di euro. Prima che Manolas gli sottraesse il titolo di difensore più pagato – e Koulibaly è atteso dopo due mesi esatti nel cuore di una difesa che ha sempre avuto bisogno di lui, della sua straripante capacità di essere leader. L’emergenza è un doloroso ricordo. Che viene soffocato da questa opulenza che induce Gattuso a tranquillizzarsi, a rimettere mister 108 milioni di sterline al centro dei propri pensieri, una luce che illumini dopo l’insopportabile buio. Fonte: CdS