SERIE C FEMMINILE – Al Pomigliano il difensore Jegorova

POMIGLIANO. L’ASD Calcio Pomigliano Femminile comunica agli organi di informazione di aver acquisito le prestazioni sportive di Angelina Jegorova, classe 1996, lettone, difensore centrale.

La Jerogova proviene dalla prima divisione lettone e vanta una grande esperienza alle spalle e proviene dal Riga United: dotata di un’elevata tecnica e di una presenza importante, rappresenta un baluardo difensivo ulteriore che va ad impreziosire la rosa granata.

“E’ stata una decisione spontanea ed istintiva quella di scegliere il Pomigliano: il mio agente mi disse che c’era per me una bella offerta in Italia e così ho preso la mia borsa e sono qui adesso -Queste le prime parole della Jerogova- Ho militato in prima divisione con il Metalurgs, il Skola, il Tallin fino al Riga United. Adesso, dopo la pausa, il 9 febbraio saremo impegnate con il derby in trasferta contro il Dream Team, massima concentrazione verso il nostro obiettivo. Forza Pantere”.

Fonte: Paola Mauro ufficio stampa Pomigliano femminile