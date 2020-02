Rrahmani stoppa Immobile, calma per il giovane Kumbulla

Rrahmani è stato già ufficializzato dal Napoli, per Kumbulla si tratta per portarlo in azzurro a giugno. Il Napoli spera di ri-costruire, al centro della sua difesa, la coppia che sta avendo un ottimo rendimento in gialloblu. Un’altra prestazione di livello per i due difensori dell’ Hellas Verona, ieri sera, nel recupero con la Lazio, che stoppano Immobile e la squadra di Inzaghi. Per entrambi secondo il Corriere della sera un 7 in pagella pieno, sottolineando la tempestiva opposizione di Rrahmani in chiusura su Immobile, e la calma di Kumbulla nonostante la giovane età.