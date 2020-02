Malcuit, una stagione ai margini, ma il recupero procede

Non si è meravigliato di non essere in lista Uefa, Kevin Malcuit. Una stagione ai margini, per infortunio, non poteva avere risvolti diversi. Malcuit s’è fermato il 27 ottobre sul campo della Spal, tre giorni dopo è stato operato al legamento crociato anteriore del ginocchio destro e ai due menischi (esterno e interno). È stato un intervento complesso, per fortuna è andato bene, così come il recupero, che procede per gradi, con prudenza, senza bruciare le tappe, evitando rischi inutili. Lo staff del Napoli, in questi giorni, lo sta seguendo sia in piscina che in campo, rispettando la sua tabella di lavoro personalizzata che prevede, ovviamente, anche il solito ciclo di terapie. Malcuit, in questi mesi, non s’è mai arreso: è stato felice di aver calpestato di nuovo l’erba (a inizio anno) e poi anche di aver ritrovato un pallone, ma sa che ci vorrà ancora del tempo prima di rientrare. Senza alcuna fretta.

CdS