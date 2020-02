Fontana: “Immobile sta giocando da Dio ma Rrahmani gli ha dato chances”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Matteo Fontana, Gazzetta dello Sport: “Ciro Immobile sta vivendo una stagione incredibile, ma Rrahmani non gli ha dato chances ieri sera. Sarebbe lo stesso Verona senza Kumbulla e Rrahmani? Bisognerebbe vedere chi li sostituiscono. Rrahmani è forte, di grande esperienza, capitano della sua Nazionale ed ha uno stato di maturazione. Kumbulla tra poco compie 20 anni, un talento, bisogna vederlo in una piazza diversa con diverse pressioni. Bisognerà capire chi sarà a guidarli, in che contesto saranno inseriti. Quando Koulibaly arrivò non era granché, con Maurizio Sarri è diventato un campione. Quanto a potenzialità Rrahmani è più formato, Kumbulla si sta consacrando man mano, è molto giovane. Su Kumbulla per adesso siamo fermi, c’è l’accordo con il Napoli, ma con gli agenti ha stoppato qualsiasi intesa per valutare le richieste, senza agire d’istinto”.